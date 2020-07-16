Тернопільські мільйонери. Хто вони?

В Тернопільській області окремі керівники хоч і працюють на державній роботі, отримують просто захмарні зарплати. Це виглядає подекуди відверто аморально, зважаючи на те, який стан справ у цих структурах. Особливо у тих, де пересічні працівники просто звільняються через смішні кошти, які їм платять. Терміново проаналізувало електронні декларації за 2019 рік керівників обласного Лабораторного центру, ДП “Тернопільстандартметрологія”, обласних управлінь Держпродспоживслужби, Державної казначейської служби та Пенсійного фонду.

Чайчук: гектари землі і “автопарк” чоловіка В.о директора ДУ “Тернопільський обласний лабораторний центр” Оксана Чайчук у 2019 році заробила 222 тис. 735 грн. З них: 170 тис. 242 грн заробітна плата отримана на попередньому місці роботи у Чортківській РДА, 52 тис. 493 грн – заробітна плата за два з половиною місяці роботи у обласному лабораторному центрі, який очолила з 17 жовтня 2019 року. Тобто на цій посаді вона заробляє близько 20 тис грн у місяць. Також керівниця отримала 10 тис. 385 грн соціальних виплат у обласному лабораторному центрі. Чайчук декларує пенсію матері – 25 тис. 777 грн, зарплату чоловіка, який у 2019 році заробив 133 тис. 601 грн за основним місцем роботи у Чортківській райлікарні. Ще 105 тис. грн – його дохід за 2019 рік від заняття від підприємницькою діяльністю у ПП “Агро-Спектр”, яке займається вирощуванням зернових, бобових і насіння олійних культур. Готівкою Оксана Чайчук зберігає 10 тис. доларів, її чоловік – 150 тис. грн і 9 тис. доларів. Декларантка повідомляє про відкриті рахунки у банку на себе та чоловіка. У власності в.о директора обласного лабораторного центру – домоволодіння площею 166 кв. м вартістю 151 тис. 980 грн та дві земельних ділянки площею 898 кв. м і 234 кв. м. Вся ця нерухомість розташована у Чорткові. Ще одна земельна ділянка у цьому райцентрі площею 982 кв. м належить матері Оксани Чайчук. А трьома ділянками площею 95 тис. кв. м, 2 тис. 500 кв. м та 74, 1 кв. м у Швайківцях Чортківського району володіє чоловік Оксани Чайчук. У власності Оксани Чайчук Mazda CX7 2007 року. У її чоловіка чималий автопарк: Иж 27151 1991 року, ЗАЗ 110557 2007 року, DAF TE95XF 2002 року вартістю 5 тис. грн, причіп ГКБ 9370 1990 року, причіп ОДАЗ 835701 1975 року, причіп Renders SKM 3437 1997 року вартістю 3 тис. грн, автомобіль Ford Mondeo 2005 року вартістю 31 тис. 181.

Тешнер: будинок-“палац” і понад мільйон зарплати Генеральний директор ДП “Тернопільстандартметрологія” Микола Тешнер за основним місцем роботи у 2019 році отримав 1 млн 137 тис. 530 грн, тобто 94 тис. 794 грн у місяць. Також 15 тис. 733 він отримав на відрядження. Декларує 500 грн – подарунок у грошовій формі від ПОП ДП “Тернопільстандартметрологія”, 500 грн – виплата здійснена профспілкою. Його дружина у 2019 році за основним місцем роботи у Тернопільській комунальній міській лікарні №2 отримала загалом 72 тис. 279 грн, також задекларована її пенсія за 2019 рік – 23 тис. 392. Готівкою Микола Тешнер зберігає 371 тис. грн, 7 тис. 100 доларів, його дружина – 53 тис. грн. На рахунку у “Ощадбанку” у неї – 17 тис. 284 грн та 19 тис. 494 грн у “Приватбанку”. Декларує Тешнер будинок площею 477 кв. м вартістю 709 тис. 792 грн у Підгородньому Тернопільського району. Будинок є власністю дружини, Тешнеру належить безоплатне право користування. Також у його власності земельна ділянка площею 1 тис. 900 м. кв вартістю 83 тис. 809 грн у Підгородньому. Також декларант повідомляє про квартиру у Тернополі площею 85,3 кв. м, в якій має безоплатне право користування. Власницею цього житла є Ярослава Тешнер. А дружина Тешнера Анна є власницею торгово-офісного приміщення площею 155.8 кв. м у Байківцях Тернопільського району. Також у декларації Миколи Тешнера вказані два автомобілі, які є власністю дружини – це Lexus RX330 2005 року та Fiat Doblo 2016 року. Вартість транспорту не вказана.

Хомінець: “земельний магнат” без… автомобіля. Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області Василь Хомінець за основним місцем роботи у 2019 році отримав 365 тис. 932 грн, тобто 30 тис. 494 грн у місяць. Також він вказує про додаткове благо – 7 тис. 317 грн від ТОВ “Епіцентр К”. Готівкою Хомінець зберігає 2 тис. 800 доларів, 160 тис. грн. На рахунку у “Ощадбанку” у нього 61 тис. 583 грн, у “Приватбанку” – 38 тис. 814 грн. Повідомляє посадовець про фінансові зобов’язання – позику 91 тис. 1 грн у Ольги Бабіч. На час подання декларації боргу залишилося 44 тис. 1 грн. У власності Хомінця будинок площею 162,5 кв. м вартістю 406 тис. 250 грн у Байківцях Тернопільського району. Декларує він дві земельні ділянки площею 1 тис. кв. м кожна у Великих Гаях Тернопільського району. А також ділянку площею 204 кв. м варістю 21 тис. 610 грн у Байківцях Тернопільського району. Транспорту Хомінець не задекларував.

Гринчишин: дружина на “Укрпошті” заробила вдвічі більше Начальник Головного управління державної казначейської служби в Тернопільській області Петро Гринчишин за 2019 рік за основним місцем роботи отримав 354 тис. 899 грн, що складає 29 тис. 574 грн у місяць. А от його дружина Любов Гринчишин, яка очолює Тернопільську дирекцію АТ “Укрпошта”, заробила вдвічі більше – 867 тис 101 грн, тобто 72 тис. 258 грн у місяць!!! (привіт листоношам, які масово звільнялися на Тернопільщині через низьку зарплату). Також, як вказано у декларації, вона отримала додаткове благо – 47 грн від АТ “Альфабанк”. Грошових активів Петро Гринчишин не декларує. Повідомляє лише про відкриті рахунки у банках на себе та дружину. Декларує посадовець будинок у Тернополі площею 44.5 кв. м у якому має право користування. Власницею житла є його дружина. Також чоловік задекларував гараж площею 34 кв. м вартістю 30 тис. 600 у Тернополі, де також має право користування. А власницею приміщення є дружина. У власності дружини є дві земельних ділянки у Тернополі: одна – площею 910 кв. м, друга – площею 624 кв. м в. Вказує Гринчишин у своїй декларації об’єкт незавершеного будівництва – будинок у Тернополі площею 350,2 кв. М. Право на земельну ділянку, на якій здійснюється будівництво, належить дружині. Як вказано у декларації, об’єкт повністю або частково побудований з матеріалів чи за кошти суб’єкта декларування або члена його сім’ї.

Начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області Ігор Москалик за основним місцем роботи у фонді за 2019 рік заробив 493 тис. 719 грн, тобто 41 тис. 143 грн у місяць. Також він отримав тисячу гривень матеріальної допомоги від профспілки та 252 грн процентів від “Ощадбанку”. Декларує 80 тис. грн доходу дружини від заняття підприємницькою діяльністю. Готівкою Ігор Москалик зберігає 680 тис. грн, його дружина – 581 тис. 400 грн. Ще 14 тис. 435 грн – у чоловіка на рахунку в “Ощадбанку”. Декларує посадовець чималу кількість нерухомості. Зокрема, квартиру у Тернополі площею 50,5 кв. м, де йому належить 50% власності. Ще одну квартиру площею 72,4 у Тернополі, яка є його спадщиною, власник помешкання – Євгенія Москалик. В спадщину він також отримав три гаражі у Тернополі площею 27, 5 кв. м, 21, 9 кв. м і 18 кв. м. Власницею останнього є Євгенія Москалик. Декларує Москалик земельну ділянку площею 612 кв. м у Тернополі і ще один гараж площею 21 кв. м – все це його власність. Дружині належить квартира площею 96, 8 кв.м, вартістю 93,3 тис. грн у Тернополі та дві квартири площею 56, 4 кв. м і 51,2 кв. м у Києві. А також два гаражі площею 22, 8 кв. м і 18 кв.м у Тернополі. Також дружина є власницею трьох нежитлових приміщень у Тернополі площею 68, 4 кв. м, 91, 9 кв. м і 61, 9 кв. м. Дружині належить дві земельних ділянки у Тернополі площею 61, 9 кв. м і 56, 5 кв. м. Декларує Москалик Volkswagen Passat 2001 року, який є його спадщиною. Власник цього авто Євгенія Москалик. Власницею Honda СRV 2008 року є дружина. А ВАЗ 2107 1991 року – чергова спадщина Ігоря Москалика.

За матеріалами terminovo.te.ua