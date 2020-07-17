Нововедення у параді випускників 2020

На засіданні міського оперативного штабу прийнято рішення про те, що 31 липня у загальноосвітніх навчальних закладах Тернопільської громади відбудеться вручення атестатів та пройде загальноміське свято «Випускник 2020».

«Ми плануємо, що 31 липня на відкритих локаціях шкіл нашої громади відбудеться вручення атестатів, після чого випускники традиційною урочистою пішою ходою пройдуть центральними вулицями міста від Надставної церкви до Центрального стадіону, і уже на стадіоні розпочнеться урочиста церемонія нагородженян медалістів, - наголошує міський голова Тернополя Сергій Надал. – Цього року парад випускників відбудеться по-особливому, адже обов’язковими умовами його проведення є дотримання усіма учасниками ходи маскового режиму та рекомендованої головним санітарним лікарем України соціальної дистанції». Зазначимо, що свято «Випускник 2020» буде проведено у Тернополі виключно у тому разі, якщо впродовж наступних двох тижнів на території міста не спостерігатиметься різке зростання рівня захворюваності на COVID-19, а також, якщо Урядом чи обласним штабом не будуть введені додаткові обмежувальні заходи. У випадку введення додаткових карантинних обмежень Кабінетом міністрів України чи зростання кількості хворих у Тернополі, 31 липня буде проведено лише вручення атестатів і медалей випускникам та відзначення переможців загальноміських конкурсів. Для дотримання санітарних норм, захід пройде на Співочому полі, що в парку Національного відродження. На жаль, у такому випадку Парад випускників шкіл буде скасовано.