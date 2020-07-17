На "гарячому" в новобудові впіймали злодія

За крадіжку велосипедів та їх реалізацію оперативники Тернопільського відділу поліції затримали раніше судимого чоловіка. Йому оголосили підозру та помістили в ізолятор тимчасового тримання. У ході слідства суд обрав тернополянину запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час. Та це не зупинило зловмисника. Він, порушивши закон, пішов на черговий злочин. Шістнадцятого липня близько 19:30 злодій заліз до помешкання на першому поверсі, віджавши металопластикове вікно балкону.

У квартирі тривали ремонтні роботи. Невідомий зібрав у сумку усе обладнання, яке було в приміщенні - пилосос, перфоратор та радіатор. Проте залишити місце злочину йому не вдалося. В той момент, коли чоловік намагався покинути квартиру, зайшов господар житла. Він викликав поліцію. Підозрюваного затримали. Це - житель Тернополя, 1993 року народження. Чоловік на початку року вийшов з місць позбавлення волі. Останнє правопорушення правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань, як незакінчений замах на вчинення крадіжки, поєднаний з проникненням в житло. Триває слідство.