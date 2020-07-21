Вперше за останні 40 років проводиться системна робота по очистці тернопільського озера

Проблема поганого запаху і “цвітіння” у літню спеку існувала і раніше. При цьому кілька років тому вона стояла значно гостріше. Однак у літню пору значна частина тернополян відпочиває поза межами міста. Цього ж року багато з нас через епідемію і пов’язані з нею заходи змушені були залишитися вдома. Відтак частіше стали відвідувати набережну. Тому більшу увагу стали звертати на проблему.

Між тим — варто усвідомити, що великі екологічні проекти потребують багато часу. Наприклад нам добре відома Німеччина своїми високими екологічними стандартами. Однак навіть такій країні знадобилося 33 роки, щоб очистити води ріки Рейн від забруднень. Приблизно стільки ж часу знадобилося і багатій Швейцарії, де ще у 70-х роках минулого століття було заборонено купатися у більшості водойм.

І лише реалізація загальнодержавних програм допомогла вирішити проблему екології водойм. Тож у Тернополі порівняно добра ситуація, бо попри брак ресурсів ведуться роботи з очищення і комплексного вирішення проблеми, а тернопільське озеро і надалі залишатиметься символом нашого міста.

Що варто знати

Перше. Експерти Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській відібрали зразки води на шести ділянках озера.

Друге. У мерії розробили програму з відновлення екосистеми ставу. На очищення Тернопільського ставу та інших водойм з бюджету додатково виділено близько 2 мільйонів гривень.

Третє. Для вирішення проблеми основної причини “цвітіння озера”, поганої проточності, за участі польських фахівців розроблений проект для спорудження придонного спуску води біля Надставної церкви.

Четверте. На водоймі працює аераційний фонтан. Біля берега водозабірники качають воду. Вода насичується киснем і в ній значно гірше розвиваються водорості.

П’яте. Комунальники чистять від водоростей і сміття Тернопільський став поблизу Надставної церкви та водойму.

Шосте. Планується реконструкція дощоприймальних колекторів, де встановлюється спеціальне обладнання для вловлювання сміття, що має сприяти потраплянню в озеро лише чистої води.