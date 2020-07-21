На Тернопільщині державного реєстратора «попалили» на хабарі

2637 4На хабарі піймали державного реєстратора однієї із сільських рад Чортківського району.

Посадовець вимагав та отримав 11 000 гривень від місцевого жителя за безперешкодну реєстрацію у Державному реєстрі речових прав на майно нежитлового будинку-складу загальною площею 34, 7 метрів квадратних одному з сіл району.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України: одержання службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Під час обшуку у службовому кабінеті знайшли вищевказану суму. Хабарника затримали. Готуються клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

2535 1 хабар

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