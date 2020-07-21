На Тернопільщині державного реєстратора «попалили» на хабарі

На хабарі піймали державного реєстратора однієї із сільських рад Чортківського району.

Посадовець вимагав та отримав 11 000 гривень від місцевого жителя за безперешкодну реєстрацію у Державному реєстрі речових прав на майно нежитлового будинку-складу загальною площею 34, 7 метрів квадратних одному з сіл району.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України: одержання службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Під час обшуку у службовому кабінеті знайшли вищевказану суму. Хабарника затримали. Готуються клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.