ДТП зі смертельним фіналом сталася в Козівському р-ні

Одна людина загинула, двоє травмовані – такий результат дорожньо-транспортної пригоди в Козівському районі. Аварія трапилася 22 липня близько 2 години ночі між селами Городище та Золотники, повідомляють у поліції.

На місце ДТП виїхала слідчо-оперативна група. За попередніми даними водій автомобіля ВАЗ 21063 не обравши безпечної швидкості, не впорався з керуванням та з’їхав з дороги. Автомобіль перекинувся, а його кермувальник, 40-річний житель села Купчинці Козівського району, загинув. Двох пасажирів з тяжкими травмами медики доправили до лікарні в Козову.