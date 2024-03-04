У Тернополі затримали злочинну банду

prokyratyraЗа процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом жителям Київщини, що збували  підроблену іноземну валюту у Тернополі (ч. 3 ст. 199 КК України). 

За даними слідства, троє мешканців Обухова Київської області, діючи в складі організованої групи, збували підроблену іноземну валюту в обмінниках на території Тернопільської, Хмельницької, Закарпатської та Чернівецької областей. Зловмисників викрили та затримали правоохоронці. Двом учасникам організованої групи обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу третьому учаснику організованої групи.

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ПОЛІТИЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню