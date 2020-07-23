На Тернопільщині майстер лісу нестиме відповідальність за зрубані дерева

зрубані дерева 43На Теребовлянщині судитимуть майстра лісу державного лісового підприємства. Про це пише прес-служба прокуратури Тернопільської області.

За версією слідства, посадовець неналежно виконував свої обов’язки щодо охорони ввіреного йому обходу внаслідок чого, впродовж 2019 року невстановленими особами самовільно зрубано 25 дерев й спричинено шкоду довкіллю на суму понад 135 000 гривень.

Теребовлянська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо майстра лісу Монастириського лісництва державного підприємства «Бучацьке лісове господарство, за ст.197 КК України: порушення обов'язків щодо охорони майна, тобто неналежне виконання особою, якій доручено охорону майна, своїх обов'язків, якщо це спричинило тяжкі наслідки для власника майна.

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