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Проблема тернопільських студентів-медиків: лікарі не хочуть навчати і передавати свої знання

лікарі молодіПро цей випадок нашій редакції повідомила мама однієї із студенток Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. За словами пані Люби (так звати маму) її дочка наразі навчається на 6-му курсі вузу.

Наступного року студентка закінчує університет і вступає до інтернатури- тобто буде на практиці безпосередньо в лікувальному закладі підвищувати свій рівень вузівської підготовки. Проте вже зараз мама задається питанням, хто ж буде вчити наших студентів оволодівати практичними навиками і правильно ставити діагнози, адже мова йде про людські життя і здоров'я. А наштовхує її на такі сумні думки розповідь дочки-студентки про те, як одного разу у відділі отоларингології (вухо, горло, ніс) Тернопільської університетської лікарні один поважний професор (прізвище з етичних міркувань не називаємо)  заявив студентам, що він їх вчити не збирається, бо вони в майбутньому стануть  його конкурентами і будуть «забирати його хліб». Очевидно, що  пан «дохтор»  під «хлібом» мав на увазі  подяки від «вдячних» пацієнтів. У результаті студенти без користі пробули декілька днів  у відділі так і не отримавши необхідних знань і навиків.  На жаль, за інформацією нашого видання, такі випадки трапляються практично в усіх Тернопільских лікарнях. Деякі старожили-лікарі «не горять» бажанням вчити молодих студентів – медиків чи інтернів. Трапляються і взагалі кричущі випадки, коли студент або його батьки  «наймають» за гроші якогось досвідченого лікаря, щоб навчив молодого, як «правильно скальпель тримати».  Важко зрозуміти  поведінку таких медиків. За жадобою наживи, лікарі, які повинні бути прикладом для інших у ставленні до колег, вияві поваги, розуміння, підтримки перетворюються на цинічних заробітчан, байдужих до майбутнього власної професії. Адже лікування хворого пацієнта- це не зведення бухгалтерського балансу, де можна помилитися, але потім знайти помилку і виправити її. У лікувальній справі така помилка може виявитися фатальною  та коштувати людині життя. На жаль, публікації  про лікарські  помилки  останнім часом все частіше з'являються в ЗМІ.

Своєю публікацією ми намагаємось привернути увагу до цієї проблеми, бо це може торкнутися кожного з нас. Просимо звертати увагу на такі речі керівників лікувальних закладів та медуніверситету,  задля викорінення подібних фактів у роботі їх  закладів та недопущення подібного в майбутньому. 

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