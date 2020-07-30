На Борщівщині в результаті ДТП мотоцикліст потрапив до лікарні

Гурт з Чорткова випустив ліричне відео Гурт з Чорткова SVITY випустив ліричне відео на пісню «В твоїх руках». «В твоїх руках» – це сингл з майбутнього EP «Колії», який ми планували презентувати слухачам ще цієї весни, але через...

У ЦНАПі Байковецької ОТГ можна оформити біометричний паспорт Центр надання адміністративних послуг Байковецької об`єднаної територіальної громади розширив перелік послуг, які можуть отримати мешканці. Відтепер тут можна оформити паспорт громадянина України та...

Історія успіху ланівчанки: колишня кравчиня стала продавцем хлібобулочних виробів Колишня безробітна ланівчанка Марія Гнатюк, незважаючи на незначний досвід роботи в сфері торгівлі, сьогодні успішно працює продавцем продовольчих товарів у кіоску хлібобулочних виробів ТОВ...

Реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей у Тернопільській області Деінституціалізація інтернатних закладів та розвиток сімейних форм виховання - один із пріоритетів нинішнього Уряду Кабінет міністрів України днями оприлюднив доопрацьовану програму...