На Борщівщині в результаті ДТП мотоцикліст потрапив до лікарні

аварія 455454 1Автопригода з потерпілими сталася 29 липня близько 10 години на дорозі Тернопіль-Скалат-Борщів Жванець.

Через недотримання безпечної швидкості та інтервалу між транспортними засобами, на дорозі зіткнулися автомобіль Мерседес та мотоцикл Вайпер.

У результаті пригоди, в лікарню з переломами та травмою голови потрапив водій мототранспорту.

Транспортні засоби помістили на арештмайданчик, за фактом події розпочато кримінальне провадження згідно частини 1 статті 286 ККУ. Триває розслідування, зазначають у поліці.

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