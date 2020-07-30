На Борщівщині в результаті ДТП мотоцикліст потрапив до лікарні

Автопригода з потерпілими сталася 29 липня близько 10 години на дорозі Тернопіль-Скалат-Борщів Жванець.
Через недотримання безпечної швидкості та інтервалу між транспортними засобами, на дорозі зіткнулися автомобіль Мерседес та мотоцикл Вайпер.
У результаті пригоди, в лікарню з переломами та травмою голови потрапив водій мототранспорту.
Транспортні засоби помістили на арештмайданчик, за фактом події розпочато кримінальне провадження згідно частини 1 статті 286 ККУ. Триває розслідування, зазначають у поліці.