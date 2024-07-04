Підприємець з Львівщини шахраював на ремонтах доріг

potochni remonti 17 03 2023r 7Співробітники відділу поліції №1 міста Бережани встановили, що місцеве комунальне підприємство уклало договір з підприємцем із Львівщини на виконання робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг.

Проте бізнесмен вирішив шляхом обману заволодіти бюджетними коштами. Кожного разу, складаючи акти виконаних робіт, зловмисник завищував об’єми та вартість зробленого. У результаті таких махінацій бюджету міської ради було завдано збитків на майже 60 тисяч гривень. Фігуранту оголосили підозру за частинами першою та другою статті 190 Кримінального кодексу України - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинені повторно, а також частинами другою та третьою статті 358 Кримінального кодексу України - складання та видача завідомо підробленого офіційного документа, вчинене повторно. Санкції інкримінованих статей передбачають штраф, виправні роботи або обмеження чи позбавлення волі до трьох років.

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