У Тернополі згорів пацієнт

У ніч з 4 на 5 липня у Тернополі в травматологічному відділенні загорілося ліжко разом з пацієнтом. Працівники лікарні, побачивши задимлення, спробували загасити пожежу самостійно. Проте не змогли та викликали рятувальників.

Після того, як працівники надзвичайних ситуацій загасили вогонь, на ліжку в палаті виявили тіло чоловіка. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що чоловік лежав у лікарні з травмою ноги. Ходив мало, а тому інколи, ховаючись від лікарів, курив у ліжку. Під час пожежі разом з потерпілим у палаті був ще один пацієнт, але він не постраждав. Причина пожежі, згідно з актом працівників ДСНС - необережність під час куріння у ліжку. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження