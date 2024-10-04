Тернополянка отримала серйозні опіки під час розпалювання газової колонки

У четвер, 3 жовтня, у реанімаційне відділення Тернопільської міської лікарні з діагнозом «Термічний опік полум’ям І-ІІ ступеня шиї, голови та верхніх кінцівок» потрапила 60-річна тернополянка.

Жінка отримала травми під час розпалювання газової колонки у приватному будинку.

Головне Управління ДСНС України у Тернопільській області нагадує – дотримання основних правил пожежної безпеки в побуті допоможе зберегти ваше життя та майно:

Перевіряйте електроприлади. Не залишайте ввімкнені електроприлади без нагляду, особливо праски, обігрівачі та зарядні пристрої.

Не перевантажуйте розетки. Використовуйте тільки один потужний прилад на одну розетку. Перевантаження може спричинити коротке замикання та пожежу.

Не паліть у ліжку. Це одна з головних причин пожеж у житлових будинках.

Зберігайте легкозаймисті речовини правильно. Ніколи не зберігайте бензин або інші пально-мастильні матеріали в житлових приміщеннях.

Навчіться користуватися вогнегасником. Тримайте його в доступному місці, особливо на кухні чи в гаражі.

Встановіть пожежні сигналізації. Це допоможе швидше реагувати на загрозу пожежі.

Дотримуйтесь правил експлуатації газових колонок, камінів.