Декілька порад, як убезпечити своє житло від крадіїв

zutloНе повідомляйте у соцмережах про свої плани на відпочинок;
 встановіть надійні замки, а за можливості — сигналізацію;
 завжди зачиняйте вікна, кватирки та балконні двері, закривайте штори;
не залишайте ключі у загальновідомих місцях (під килимком, у поштовій скриньці тощо);
 під час короткочасної відсутності залиште світло або встановіть таймер для його ввімкнення;
 попросіть родичів або сусідів навідуватися до вашого помешкання;
 попередьте сусідів, щоб вони забирали рекламні листівки та стежили за підозрілою активністю;
не зберігайте вдома цінні речі, а для документів придбайте сейф.
Якщо помітите підозрілих осіб чи активності біля осель, повідомляйте на 102.

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