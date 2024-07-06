Декілька порад, як убезпечити своє житло від крадіїв

Не повідомляйте у соцмережах про свої плани на відпочинок;
встановіть надійні замки, а за можливості — сигналізацію;
завжди зачиняйте вікна, кватирки та балконні двері, закривайте штори;
під час короткочасної відсутності залиште світло або встановіть таймер для його ввімкнення;
попросіть родичів або сусідів навідуватися до вашого помешкання;
попередьте сусідів, щоб вони забирали рекламні листівки та стежили за підозрілою активністю;
не зберігайте вдома цінні речі, а для документів придбайте сейф.
Якщо помітите підозрілих осіб чи активності біля осель, повідомляйте на 102.