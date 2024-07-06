Декілька порад, як убезпечити своє житло від крадіїв

Суспільство Цьогоріч статистика загибелі людей на водоймах зросла ледь не вдвічі З початку 2024 року загинуло 24 особи, з них – 4 дитини. Лише за минулі вихідні зафіксовано 3 випадки... Більше ...

Суспільство У Тернополі наїхали на велосипедистку З тілесними ушкодженнями після дорожньо-транспортної пригоди звернулася до лікарні й жителька Тернополя.... Більше ...

Суспільство У Тернополі горіли помешкання 6 липня о 11:20 у м. Тернопіль на просп. С. Бандери виникла пожежа у квартирі 5-поверхового багатоквартирного... Більше ...

Суспільство У Тернополі ремонтуватимуть шість вулиць У Тернополі продовжуються поточні ремонти дорожнього покриття з метою створення безпечних та комфортних... Більше ...

Суспільство Велика перемога заліщицького "Дністра" у матчі з "Медоборами" У матчі 9-го туру вищої ліги чемпіонату Тернопільської області з футболу 2024 року заліщицький "Дністер"... Більше ...

Суспільство Як вберегти домашнього улюбленця під час спеки Кожне життя важливе! Не забувайте про чотирилапих, їм переживати спеку важче! Не покидайте їх у закритих... Більше ...

Суспільство У Івачівському ставі сталася трагедія 06 липня о 6:16 рятувальники отримали повідомлення про те, що на плесі Івачівського ставу перебуває тіло... Більше ...

Суспільство Жителі Тернопільщини спрямували на обороноздатність країни 267,5 млн грн Протягом першого півріччя цього року до бюджету від платників області надійшло 216,3 млн грн військового... Більше ...

Новини читачів У Ланівці завітають KOZAK SYSTEM з благодійним концертом Запальні, харизматичні, щирі і ні на кого не схожі: гурт KOZAK SYSTEM - це по-справжньому народний гурт для всієї... Більше ...