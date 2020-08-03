На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який побив вагітну жінку

На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який жорстоко побив свою вагітну жінку.

Мешканка села Козівського району 20 квітня народила мертву дитину у машині швидкої допомоги, перебуваючи на 28-30 тижні вагітності. Жінку госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні, виявивши в неї численні сліди побоїв та повідомили про це правоохоронців, зазначають у прес-службі обласної прокуратури.

Як вияснилось, що напередодні між співмешканцями відбулась сварка, під час якої чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, умисно наніс вагітній жінці декілька ударів кулаками рук в обличчя, від яких вона впала на підлогу, зловмисник продовжив її бити на вулиці.

Внаслідок чого у потерпілої відбулось переривання вагітності через внутрішньоутробну асфіксію, що розвинулась від побоїв та призвела до народження мертвої дитини.

Теребовлянська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя одного із сіл Козівського району, що побив вагітну жінку.