В Тернопільському районі не розминулися автомобіль та мотоцикл

Поблизу села Мишковиці Тернопільського району трапилася дорожньо-транспортна пригода. На автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече не розминулися автомобіль Фольксваген та мотоцикл Ліфан.

За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи, водій автівки, рухаючись в сторону Теребовлі, вирішив здійснити розворот на Тернопіль. Він не переконався в безпечному маневрі та збив мотоцикліста.

Кермувальника двоколісного транспортного засобу госпіталізували в травматологічне відділення. У нього медики констатували травму грудної клітки і хребта, забої та садна.

В обох кермувальників взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.