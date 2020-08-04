Як центральна влада буде блокувати непокірний Тернопіль карантином?

Блокпости, перекриті дороги та закриті лікарні

Тернополяни знову у жорсткому «червоному» карантині. Так вирішила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Цей орган з малозрозумілими повноваженнями фактично вводить у Тернополі ще жорсткіший карантин, ніж був у березні-квітні. Наше місто ізолюють від світу за прикладом китайського Уханю, де вірус COVID-19 народився.

Транспортна блокада

«Червоний рівень» карантину передбачає повну транспортну блокаду Тернополя. Припиняється все міжміське автобусне сполучення з Тернополем. Всі пасажирські потяги не будуть зупинятися на станції «Тернопіль». Акціонерна компанія "Укрзалізниця" вже закрила продаж квитків до станцій «Тернопіль». Пасажирам, які вже купили квитки до Тернополя та у зворотному напрямку, запропонована компенсація їх повної вартості. Тобто у Тернопіль не зможуть доїхати навіть тернополяни, які відпочивають або поїхали в гості до родичів. Їм треба буде чекати поки скасують «червону зону». Автомобільний транспорт теж не будуть пускати у Тернопіль. Принаймні не весь. Пускатимуть у Тернопіль лише місцевих мешканців, які повертаються додому. Випускатимуть з міста лише тих людей, які прибули у Тернопіль у відрядження.

Блокпости на дорогах

Контролювати рух транспорту і людей можуть спеціальні блокпости, які будуть сформовані правоохоронцями, надзвичайниками та медичними працівниками. Вони будуть проводити поверхневий медичний огляд, температурний скрінінг та приймати рішення пускати чи випускати людей з Тернополя. Такі блокпости вже стояли у Тернополі під час жорсткого карантину, однак великої ролі не відігравали. Тепер же за рекомендаціями Держкомісії з ТЕБ та НС вони можуть відігравати вирішальну роль.

Лікарні стають на карантин

Окрім вже звичних для нас масок, рукавичок, антисептиків та соціальної дистанції у Тернополі повністю має зупинитися рух громадського транспорту, відвідування закладів освіти, закриваються ресторани і торговельно-розважальні центри.

Забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури, дитячих закладів, закладів оздоровлення та відпочинку. Встановлюються суворіші обмеження для скупчення людей: одна людина на 20 кв. м і не більше ніж 100 осіб-учасників.

Окремо треба відзначити, що скасовуються всі планові госпіталізації в лікарнях. Лікарні фактично стають теж на карантин і приймають лише хворих на коронавірус.

Як довго це триватиме?

Перехід до зони із суворішим карантином відбувається, якщо показники підвищені протягом п'яти днів поспіль. Тобто Тернопіль буде як мінімум декілька днів жити у «червоній зоні».

Міська влада проти «червоного» карантину

Міська влада на чолі з міським головою різко виступила проти цих «червоних» карантинних обмежень. Відкрито назвала їх незаконними і скасувала їх дію на території міста. У відповідь на це, заступник голови МВС Анатолій Геращенко погрожує Сергію Надалу відповідальністю за недотримання карантину і вимагає від всіх правоохоронних органів забезпечити дотримання карантину «червоної зони».

Карантин антиконституційний?

А тим часом, короновірусний карантин можуть визнати антиконституційним. І тоді до відповідальності можуть притягнути авторів «карантинних зон».

Так Верховний суд України оскаржив у Конституційному суді карантинні обмеження, запроваджені в Україні. Йдеться про постанову Кабінету міністрів №392 “Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом САРС-КОВ-2 та етапів послаблення протиепідемічних заходів. Верховний суд вважає, що карантинні обмеження суперечать положенням Конституції України, зокрема, ст. 33, яка гарантує свободу пересуванню та вільний вибір місця проживання.

Що ж поки Тернопіль у «червоній блокаді». Чи довго це буде, залежить від рішучості міської влади та оперативності суддів Конституційного суду.