Побили та пограбували: зловмисники напали на тернополянина в гаражі

Зловмисники з палками напали в гаражі на тернополянина, побили та відібрали у нього електроінструменти.

40-річний чоловік повідомив у поліцію про побиття і грабіж. Оперативники міського відділу поліції встановили та затримали нападників наступного дня.

Потерпілого з травмами голови та грудної клітки доправили до лікарні. Медики діагностували у нього тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили осіб, причетних до вчинення злочину. Це двоє мешканців Тернополя, 1994 та 1971 років народження. Обоє без постійної роботи та місця проживання, раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Обох нападників правоохоронці затримали. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.