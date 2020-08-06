На Кременеччині мотоцикліст після ДТП потрапив в реанімацію

Автопригода трапилася на дорозі Почаїв-Кременець 5 серпня, близько 16 години.

Виїхавши на місце події, працівники слідчо-оперативної групи попередньо встановили, що водій мотоцикла Ямаха не впорався з керуванням та на швидкості з’їхав на узбіччя.

Внаслідок падіння транспорту, кермувальник, 49-річний мешканець Хмельницької області отримав травми хребта та голови. Його швидка доправила в реанімаційне відділення Кременецької лікарні, а транспорт поліцейські забрали на арештмайданчик.

Слідчі встановлюють детальні обставини ДТП.