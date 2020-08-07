У ДТП на Тернопільщині постраждало троє людей

Дві дорожньо-транспортні пригоди трапилися у Кременецькому районі 6 серпня. Травмувалося троє пасажирів, повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

У Кременеці близько 10 години не розминулися дві іномарки. Слідчі, котрі виїхали на місце пригоди, попередньо встановили, що водійка Опелья, виїжджаючи з другорядної на головну дорогу, не надала перевагу у русі та зіткнулася з Фордом.

В результаті аварії медичну допомогу було надано пасажиру Форду, який вивихнув плече.

Ще одна автопригода трапилася близько півночі на дорозі поблизу села Млинівці. Там зіткнулися два автомобілі Пежо та Мазда-626 .

За попередніми даними, водій французької іномарки, мешканець Рівненщини виїхав на зустрічну смугу, де врізався в інше атво. У результаті ДТП постраждали двоє пасажирів Пежо, мешканці села Хотин Рівненскої області. У чоловіка 1948 року народження медики діагностували перелом плеча і стегна а у іншої постраждалої 1953 року народження – струс головного мозку та численні забої.