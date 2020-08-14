Суд помістив під нічний арешт підприємця, в якого загинули вже двоє робітників

Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу підприємцю, що проводив монтажні роботи у Теребовлі, і під час виконання робіт у якого загинули 2 людей.

Суд обрав для підозрюваного арешт в нічну пору доби, замість цілодобового домашнього арешту, як значилось у клопотанні прокурора.

Нагадаємо, 8 червня 2018-го року під час виконання підприємцем будівельних робіт у районному центрі трагічно загинув робітник, впавши з висоти. А за кілька місяців перед цією подією, на тому ж підприємстві зафіксували смерть ще одного працівника.

Розслідування триває, повідомляють у прес-службі прокуратури.