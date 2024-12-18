У Тернополі на пішохідному переході водій збив пішохода

За правилами дорожнього руху, якщо пішохід ступає на пішохідний перехід, водій повинен загальмувати та дати йому дорогу.

Однак іноді водії не встигають це зробити через різні обставини, такі як неуважність, погіршення погодних умов або поспіх пішоходів, що може призвести до трагічних наслідків.

17 грудня о 7:15 на вулиці Текстильній у Тернополі водій автомобіля ВАЗ збив пішохода. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ скоїв наїзд на місцевого жителя 1962 року народження, який знаходився на нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до медзакладу. Водієві взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.