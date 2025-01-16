Пожежа на шиномонтажі у Тернополі

Сьогодні, 16 січня, о 9:50 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу у приміщенні шиномонтажу на вулиці Микулинецька Бічна в Тернополі.

На момент прибуття рятувальних підрозділів площа займання становила близько 70 м². Завдяки професійним, злагодженим та швидким діям співробітників ДСНС, вогонь вдалося локалізувати та повністю ліквідувати вже о 10:22.

Результати роботи рятувальників:

Пожежу ліквідовано без розповсюдження на сусідні об’єкти.

Врятовано три будівлі, які перебували під загрозою.

У ліквідації займання було задіяно 16 рятувальників та 4 одиниці техніки.