Пожежа на шиномонтажі у Тернополі

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Сьогодні, 16 січня, о 9:50 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу у приміщенні шиномонтажу на вулиці Микулинецька Бічна в Тернополі.

На момент прибуття рятувальних підрозділів площа займання становила близько 70 м². Завдяки професійним, злагодженим та швидким діям співробітників ДСНС, вогонь вдалося локалізувати та повністю ліквідувати вже о 10:22.

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Результати роботи рятувальників:
Пожежу ліквідовано без розповсюдження на сусідні об’єкти.
Врятовано три будівлі, які перебували під загрозою.
У ліквідації займання було задіяно 16 рятувальників та 4 одиниці техніки.

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