Трагедія під час ремонту: у селі Нараївської громади загинув чоловік

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У селі Нараївської територіальної громади 15 січня близько 19:00 трапився трагічний нещасний випадок.

Під час ремонту автомобіля Daewoo Matiz на території власного господарства 40-річний чоловік неправильно зафіксував домкрат. Унаслідок цього автомобіль зірвався, придавивши його.
Родичі, які стали свідками події, оперативно звільнили постраждалого з-під автомобіля та викликали медиків і рятувальників. На жаль, лікарі, які прибули на місце, лише констатували смерть чоловіка.
Поліція розпочала розслідування цього інциденту за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

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