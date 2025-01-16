Трагедія під час ремонту: у селі Нараївської громади загинув чоловік

У селі Нараївської територіальної громади 15 січня близько 19:00 трапився трагічний нещасний випадок.

Під час ремонту автомобіля Daewoo Matiz на території власного господарства 40-річний чоловік неправильно зафіксував домкрат. Унаслідок цього автомобіль зірвався, придавивши його.

Родичі, які стали свідками події, оперативно звільнили постраждалого з-під автомобіля та викликали медиків і рятувальників. На жаль, лікарі, які прибули на місце, лише констатували смерть чоловіка.

Поліція розпочала розслідування цього інциденту за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".