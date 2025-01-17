На Тернопільщині загинула людина під колесами мототехніки

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16 січня на дорогах Тернопільської області сталося дві дорожньо-транспортні пригоди.

У Тернополі, близько 9:30 на вулиці Бережанська, водій автомобіля Lexus RX350 збив пішохода. Попередньо встановлено, що 32-річна жінка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Потерпілу госпіталізувала швидка допомога. У водія взяли аналізи для перевірки на алкоголь. Триває розслідування.

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Того ж дня у Скала-Подільському лісництві сталася смертельна аварія. Про подію повідомив місцевий мешканець села Іванків. Слідчі встановили, що 44-річний чоловік, керуючи мотоблоком Zubr, не впорався з керуванням, впав і потрапив під колеса свого транспортного засобу. Від отриманих травм він помер на місці.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

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