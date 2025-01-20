У Заліщиках пес покусав пенсіонерку, внаслідок чого жінка втратила палець

У Заліщиках собака покусав 77-річну пенсіонерку, в результаті чого вона отримала серйозні травми, зокрема рвані рани та втрату пальця на руці.

Жінка поверталася додому, коли на неї напав пес. Очевидці змогли відігнати тварину та викликали поліцію.

Правоохоронці з'ясували, що собака належить до небезпечної породи і вибіг на вулицю через недбальство власника, який забув закрити ворота. Поліцейські встановили, що 57-річний чоловік є власником тварини.

Потерпіла була доставлена до лікарні, де їй надали медичну допомогу. Відносно інциденту розпочато кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України про необережне завдання тяжких або середньої тяжкості травм. Санкція цієї статті передбачає покарання до двох років ув'язнення. Розслідування триває.