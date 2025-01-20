У Кременці чоловік загинув під час ремонту авто

На Тернопільщині поліцейські розслідують трагічний випадок, що призвів до загибелі чоловіка.

У Кременці жителька знайшла тіло свого батька у гаражі та викликала швидку допомогу. Однак лікарі лише констатували смерть. На місце події прибули слідчі Кременецького районного відділу поліції.

За попередніми даними, чоловік ремонтував власний автомобіль Mercedes-Benz Sprinter у гаражі. Машину було піднято за допомогою домкрата та підперто дерев'яними колодками з обох боків. Власник зняв колесо, спустився в оглядову яму й намагався відрегулювати домкрат. У цей момент одна з підпірок зсунулася, і автомобіль притиснув чоловіка до бетонної поверхні.

Згодом до гаража зайшла донька. Разом із сусідом вона вивільнила тіло батька та викликала швидку, але врятувати 36-річного чоловіка не вдалося. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Триває досудове розслідування.