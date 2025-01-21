За один день в результаті ДТП на Тернопільщині постраждали четверо людей

20 січня на дорогах Тернополя та області сталося кілька дорожньо-транспортних пригод, у результаті яких до лікарні потрапили двоє водіїв і двоє пішоходів.

Перша аварія сталася о 10:25 у селі Комарівка. Там зіткнулися три автомобілі – Peugeot 5008, Mazda 6 і Volkswagen Golf. За попередніми даними, водійка Peugeot виїхала на зустрічну смугу, що призвело до зіткнення. У результаті постраждали водії Peugeot та Mazda, яких із травмами госпіталізували до травматологічного відділення.

Інший випадок трапився о 14:27 на вулиці Купчинського в Тернополі. 74-річний пішохід потрапив під колеса Mitsubishi Outlander, водій якого, рухаючись заднім ходом, не помітив чоловіка. Потерпілого з численними травмами доставили до реанімаційного відділення. Про інцидент водій сам повідомив поліцію.

Ще одна ДТП сталася на вулиці Київській у Тернополі. Чоловік 1954 року народження переходив дорогу в недозволеному місці на неосвітленій ділянці. У стані алкогольного сп’яніння він потрапив під колеса Volkswagen T4. Після надання медичної допомоги госпіталізація потерпілому не знадобилася.

У всіх водіїв було взято аналізи крові для перевірки на алкоголь. Розслідування триває.