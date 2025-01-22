На Тернопільщині 34-річному чоловіку інкримінують торгівлю людьми

Слідчі поліції Тернопільщини пред'явили обвинувачення 34-річному жителю Кременця у торгівлі людьми. Чоловік організовував працевлаштування як водіїв-перевізників за кордоном, а потім залучав українців до нелегальної діяльності в країнах Євросоюзу.

В ході досудового розслідування, оперативники відділу міграційної поліції та Держприкордонслужби, під керівництвом Тернопільської обласної прокуратури, з'ясували, що підозрюваний підбирав осіб з важким фінансовим становищем, які мали водійські права та могли безперешкодно перетинати кордон України.

Після прибуття "заробітчан" до Євросоюзу їх залучали до трудової експлуатації: посередники кременчанина примушували українців перевозити нелегальних мігрантів з Сирії, Іраку та Туреччини в країни ЄС.

Під час санкціонованих обшуків у будинку фігуранта були вилучені понад 17 тисяч доларів, банківські картки та автівки. Чоловіку вже повідомили про підозру за статтею 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді ув'язнення від трьох до восьми років. Зараз вирішується питання про вибір запобіжного заходу.

Правоохоронці встановлюють осіб, які співпрацювали з підозрюваним, а також тих, кого він втягнув у протиправну діяльність на території Євросоюзу. Розслідування триває.