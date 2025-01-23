Смертельна автопригода на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська

Одна людина загинула, а ще одну жінку у важкому стані бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні - це наслідки дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 23 січня близько 11:00 на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська, неподалік повороту на село Ярчівці, повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

На місце події виїжджали працівники Зборівського відділення поліції, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області, а також медики та рятувальники. За попередньою інформацією, на трасі не розминулися автомобілі ВАЗ та Mercedes-Benz Sprinter.

У результаті удару 55-річний водій легкового авто вилетів із салону і загинув на місці події. На момент ДТП у ВАЗі перебувало двоє пасажирів. Одна з жінок отримала важкі травми. Її госпіталізували.

Кермувальник буса викликав усі екстрені служби. Триває слідство.