Судитимуть жителя Теребовлі, який побив знайомого до смерті

До 10 років позбавлення волі загрожує 51-річному мешканцю Теребовлі, який завдав смертельних тілесних ушкоджень своєму знайомому. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Трагедія трапилася у травні 2024 року в місті Теребовля.

Слідство встановило, що під час застілля, де вживали алкоголь, між 51-річним підозрюваним і 43-річним потерпілим виник конфлікт. У розпалі сварки підозрюваний схопив дерев’яну палицю та завдав кілька ударів по голові й тулубу знайомого. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Поліцейські оперативно затримали зловмисника. Йому інкримінують ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Згідно із санкцією статті, підозрюваному загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування, проведене слідчими ГУНП у Тернопільській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, завершено. Матеріали справи передано до суду.