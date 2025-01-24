14 тисяч доларів за визнання непридатності до військової служби: на Тернопільщині судитимуть членів злочинної групи

Серед обвинувачених — два місцевих підприємця, які організували схему ухилення від мобілізації.

За результатами досудового розслідування поліція встановила, що фігуранти вимагали гроші від мешканця Тернополя за те, щоб він став тимчасово непридатним до військової служби. Вони запевняли, що мають вплив на членів військово-лікарської комісії та посадових осіб територіального центру комплектування, і оцінили свої послуги в 14 тисяч доларів.

Злочинну діяльність викрили оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки та військової контррозвідки СБУ, спільно зі слідчими поліції Тернопільщини.

Підприємців затримали під час отримання неправомірної вигоди. На основі зібраних доказів їм висунули підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на рішення посадових осіб держави, вчинене групою осіб за попередньою змовою). Ця стаття передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування завершено слідчими ГУНП в Тернопільській області під керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, і обвинувальний акт передано до суду.