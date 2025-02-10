У Кременці молодик із ножем та сокирою жорстоко поранив трьох знайомих

У Кременці поліція затримала 20-річного хлопця за підозрою в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Правоохоронці Кременецького райвідділу затримали молодого чоловіка, якого підозрюють у нападі на трьох знайомих. Інцидент стався під час святкування дня народження, коли між учасниками застілля виникла сварка.

За попередніми даними, 20-річний іменинник схопив ніж і сокиру та завдав товаришам численні поранення.

У постраждалих, яким 21, 27 і 33 роки, медики діагностували різані рани шиї, рук і ніг, а також рубані рани кінцівок. Один із них перебуває у важкому стані в реанімації.

Поліцейські оперативно встановили особу нападника та затримали його відповідно до ст. 208 КПК України. Слідчі, за процесуального керівництва Кременецької окружної прокуратури, повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.