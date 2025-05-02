У Кременці мотоцикліст травмувався через порушення ПДР під час обгону

У Тернопільській області через порушення правил дорожнього руху та неуважність постраждав 20-річний мотоцикліст.

Він отримав перелом та інші травми і був госпіталізований до травматологічного відділення.

Інцидент стався 1 травня близько 9:50 у Кременці. На місце події прибула слідчо-оперативна група місцевої поліції. З'ясувалося, що мотоцикліст, керуючи двоколісним транспортом Musstang MT150-B, під час обгону зіткнувся з автомобілем Opel Astra, що рухався в тому ж напрямку.

Транспортні засоби були доставлені на арештмайданчик, а у водіїв взяли проби крові для перевірки на наявність алкоголю. Причини аварії з'ясовують правоохоронці.