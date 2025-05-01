На Тернопільщині затримали організатора незаконного переправлення чоловіків за кордон

Правоохоронці викрили 31-річного мешканця Тернополя, який організовував нелегальне переправлення військовозобов’язаних до країн Європейського Союзу.

За свої послуги зловмисник просив 9000 доларів США, обіцяючи допомогти оминути офіційні пункти пропуску.

Як встановили оперативники внутрішньої безпеки та слідчі поліції, чоловік підшукував клієнтів у Тернополі. Серед потенційних «пасажирів» – особи призовного віку. Їм він пропонував мінімальні вимоги: зручний одяг, документи та обмежену кількість речей.

Організатор власним автомобілем доправляв клієнтів на Закарпаття, де показував маршрути для незаконного перетину кордону. Його діяльність задокументовано, а самого фігуранта затримано під час передачі чергової суми коштів від «клієнта».

Чоловіка затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.