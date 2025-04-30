На Збаражчині зіштовхнулися два авто: троє людей у лікарні

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Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталася вранці 30 квітня на трасі «Доманове–Ковель–Чернівці–Тереблече» поблизу села Шляхтинці, що на Тернопільщині.

За попередніми даними, водій автомобіля Citroen Berlingo виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з мікроавтобусом Renault Trafic.
 
Унаслідок зіткнення постраждали троє осіб — водій Citroen та двоє пасажирів з Renault. Усі вони госпіталізовані до медичного закладу. На місці події працювала слідчо-оперативна група Збаразького відділення поліції.
 
Правоохоронці вилучили зразки крові у водіїв для перевірки на вміст алкоголю. Причини та обставини аварії встановлюються в межах досудового розслідування.

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