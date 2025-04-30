Посадовець ТЦК “торгував” звільненням від армії — йому загрожує 6 років тюрми

Працівника територіального центру комплектування затримали під час отримання хабара.

Операцію провели співробітники внутрішньої безпеки, слідчі поліції Тернопільської області та військова контррозвідка СБУ. Йому загрожує до шести років ув’язнення.

Під час досудового слідства з’ясувалося, що посадовець запропонував військовозобов’язаному «домовитися» з керівництвом про можливість залишити центр комплектування без проходження військово-лікарської комісії та без подальшого призову на службу. Також він обіцяв «вирішити» питання щодо уникнення адміністративної відповідальності за несвоєчасне оновлення облікових даних. За ці послуги вимагав 5 тисяч доларів.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — надання неправомірної вигоди службовій особі. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років.

Слідчі поліції Тернопільщини завершили досудове розслідування під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Обвинувальний акт передано до суду.