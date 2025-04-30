Тернопільський обласний краєзнавчий музей – 112 років на варті пам’яті

У Тернополі відбулися урочистості з нагоди 112-ї річниці з часу заснування Тернопільського обласного краєзнавчого музею — одного з найстаріших культурно-просвітницьких закладів області.

До святкової імпрези долучилися представники влади, громадськості, науковці, меценати, священнослужителі та друзі музею.

Захід відкрив директор музею, голова Тернопільської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Ярема Шатарський. Благословили колектив та гостей Митрополит Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ владика Теодор Мартинюк і Митрополит Тернопільський і Кременецький ПЦУ Нестор.

З вітальним словом до присутніх звернулися голова Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський, перший заступник голови Володимир Болєщук і депутати облради. Богдан Бутковський наголосив на важливості музею як живого осередку збереження історії:

«Сучасний історичний період збагачує фонди музею новими експонатами, на жаль, часто воєнними трофеями. Але дуже хочеться, щоб це були спортивні, художні, технічні досягнення. Ми творимо своє майбутнє, і для цього маємо зберігати та осмислювати минуле».

З нагоди ювілею директор музею Ярема Шатарський був відзначений почесною грамотою Тернопільської обласної ради. Також нагородили кращих працівників установи за вагомий внесок у збереження культурної спадщини.

Про історію створення музею та його розвиток розповів завідувач відділу стародавньої історії Олег Гаврилюк. Окрасою святкової події стало відкриття виставки «Борщівська народна вишивка» та презентація проєкту «Історія давнього стібка». Водночас біля музею діяла виставка-ярмарок майстрів народної творчості.