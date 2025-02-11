Поліція розслідує обставини смерті новонародженого у Тернополі

Поліцейські розпочали розслідування обставин смерті новонародженого хлопчика.

7 лютого до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від родичів породіллі про смерть немовляти.

За попередніми даними, жінці з Тернополя провели кесарів розтин в одному з медичних закладів області, проте дитина не вижила.

Цей випадок було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, якщо це призвело до тяжких наслідків для малолітньої особи.

Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини трагедії. Остаточна причина смерті буде визначена після проведення судово-медичної експертизи. Слідчі дії тривають.