На Тернопільщині під колесами авто загинув 4-річний хлопчик

На Тернопільщині сталася смертельна ДТП за участю дитини.

Трагедія сталася 13 лютого близько 15:00 у селі Красне. Під колеса автомобіля Volkswagen T4 потрапив чотирирічний хлопчик.

На місце події прибули правоохоронці – патрульна поліція Гусятина та слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області.

Отримані дитиною травми виявилися смертельними, лікарі не змогли врятувати його життя.

За кермом транспортного засобу перебував житель Хмельницької області. У водія відібрали зразки крові для перевірки на алкоголь. Наразі вирішується питання щодо внесення цього випадку до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.