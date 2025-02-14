На Тернопільщині під колесами авто загинув 4-річний хлопчик

3136fa26696086658fa5867d260e8071

На Тернопільщині сталася смертельна ДТП за участю дитини.

Трагедія сталася 13 лютого близько 15:00 у селі Красне. Під колеса автомобіля Volkswagen T4 потрапив чотирирічний хлопчик.
На місце події прибули правоохоронці – патрульна поліція Гусятина та слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області.
Отримані дитиною травми виявилися смертельними, лікарі не змогли врятувати його життя.
За кермом транспортного засобу перебував житель Хмельницької області. У водія відібрали зразки крові для перевірки на алкоголь. Наразі вирішується питання щодо внесення цього випадку до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ПОЛІТИЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню