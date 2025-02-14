Члени міжрегіональної ОЗГ, які переправляли військовозобов'язаних через кордон, постануть перед судом

Слідчі поліції Тернопільщини завершили досудове розслідування щодо восьми членів міжрегіональної організованої злочинної групи, яка займалася переправленням військовозобов'язаних через кордон України поза офіційними пунктами пропуску.

Вартість їхніх послуг становила близько 10 тисяч доларів. За це їм загрожує до 9 років тюремного ув'язнення.

Злочинну схему розробили двоє 24-річних мешканців Тернополя, до яких згодом приєдналися ще шість осіб. Учасники групи виконували чітко визначені ролі: одні шукали бажаючих виїхати за кордон, інші супроводжували їх до прикордонної зони, а мешканець Чернівців організовував переправлення до Молдови. Далі зловмисники надавали консультації, як отримати статус біженця.

За результатами спільних заходів поліції, СБУ та прикордонників було викрито групу. Її учасникам повідомлено про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою, що передбачає покарання від 7 до 9 років позбавлення волі. Обвинувальний акт скеровано до суду.