Дорожні аварії в Тернополі та області: шість постраждалих за три дні

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Протягом 14-16 лютого на дорогах Тернополя та області сталися три дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких шість осіб звернулися за медичною допомогою.

Дві аварії сталися 14 лютого, за інформацією слідчих Тернопільського районного управління поліції.
Одна з аварій трапилася в селі Смиківці близько 13:40, коли автомобілі не змогли уникнути зіткнення. Водійка Ford Escape, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не переконалася у безпеці маневру і допустила зіткнення з Renault Megane. Дві пасажирки Renault отримали травми.

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Інша аварія сталася о 20:40 в Тернополі на вулиці Львівська, коли водій Subaru Outback, виїжджаючи з прибудинкової території, врізався в Land Rover, який рухався головною дорогою. Обидва водії та пасажирка Land Rover звернулися за медичною допомогою.

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15 лютого до лікарні потрапила жінка 1959 року народження з села Байківці після інциденту в маршрутному автобусі. Водій Skoda Octavia, змінюючи смугу руху, створив аварійну ситуацію для маршрутки Webasto Hungaria S91. Керманич пасажирського автобуса різко загальмував, внаслідок чого пасажирка не втрималася і впала.
Усі учасники ДТП здали аналізи крові для перевірки на алкоголь. Перевірки тривають.

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