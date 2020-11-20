Для чоловіка удар головою об кут серванту став смертельним

Смерть чоловіка констатував фельдшер одного із сіл Бучацького району. Виклик про нещасний випадок надійшов 19 листопада близько 20:00. Телефонував місцевий житель і просив допомогти його синові.

Лікар приїхав за вказаною адресою, але констатував лише смерть потерпілого.

За попередньою інформацією правоохоронців, загиблий мешкав у будинку з стареньким батьком. За життя зловживав спиртними напоями. Того дня чоловік повернувся додому напідпитку, розповідає пенсіонер. В кімнаті впав, вдарився головою об кут дерев'яного серванту та розсік скроню.

Батько допоміг сину стати, поклав його на ліжко, а сам пішов до сусідів викликати меддопомогу. Проте врятувати травмованого медики не встигли.