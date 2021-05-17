На Тернопільщині мікроавтобус з пасажирами потрапив у аварію

На дорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече мікроавтобус потрапив у аварію, є потерпілі.

ДТП трапилася 16 травня неподалік села Колодне Тернопільського району, водій Volkswagen T4 з'їхав з дороги в кювет та перекинувся.

На момент аварії в транспортному засобі, крім водія, перебувало п'ятеро пасажирів. Усі - уродженці Житомирської області.

У двох потерпілих медики констатували тілесні ушкодження середньої тяжкості. Водія та інших пасажирів після надання меддопомоги відпустили за місцем проживання.

Попередня причина дорожньо-транспортної пригоди на Тернопільщині - перевищення швидкості на повороті. Проводиться слідство.