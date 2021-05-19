Сергій Надал: «Тернополяни з порушеними функціями нирок будуть безкоштовно лікуватися на німецькому обладнанні»

У Тернополі в лікарні швидкої допомоги відкрили відділення гемодіалізу

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У Тернополі у лікарні швидкої допомоги відкрили відділення гемодіалізу для людей з порушеними функціями нирок. У відділенні встановили 7 апаратів для гемодіалізу та один для гемодіафільтрації. Відтепер усі жителі Тернопільської громади з нирковою недостатністю зможуть безкоштовно отримати тут високоякісну медичну допомогу.

Німецьке обладнання

За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, для надання якісної медичної послуги тернополянам з хворобою нирок були залучені кошти та отримано сучасне обладнання від європейської компанії «B.Braun». Також у відділенні встановлена сучасна водоочисна система і проведено капітальний ремонт приміщення.

«У Тернополі проживає близько 50-ти осіб, які потребують лікування методом гемодіалізу, і до цього часу отримати такі медичні послуги вони могли лише в університетській лікарні, де також лікуються мешканці з усієї області. Проте тепер, після відкриття міського Центру гемодіалізу, ці тернополяни мають змогу лікуватися без перебування у чергах та безпосередньо на базі лікарні швидкої допомоги. Процедури гемодіалізу та гемодіафільтрації проводитимуть тут на восьми сучасних апаратах», - наголосив Сергій Надал.

Як працюватиме відділення

Сам гемодіаліз – це процес очищення крові поза організмом людини. Він проходить через такі апарати штучної нирки, процес триває близько 4 годин. Пацієнти лікарні зможуть проходити на нових апаратах не лише гемодіаліз, а й ультрафільтрацію, гемодіафільтрацію та гемофільтрацію – сучасні процедури очищення крові від токсинів для людей с порушенням функції нирок.

Для прикладу у відділені розміщений єдиний в області апарат для гемодіафільтрації. Він забезпечує високий ступінь очистки крові і покращення лабораторних показників суб’єктивного стану пацієнта після процедури. Його основна відмінність від звичайних апаратів полягає в тому, що цей апарат на професійному жаргоні називають "двохмоторкка". Кров має можливість краще очиститися.

Як потрапити на лікування

Щоб отримати безоплатно лікування методом гемодіалізу пацієнту потрібно отримати електронне направлення лікаря-нефролога та звернутись з цим направленням у міський Центр гемодіалізу за адресою: вул. Шпитальна, 2.