Через коротке замикання у пожежі загинув житель Теребовлянщини

Несправне електрообладнання і як наслідок - коротке замикання - причина пожежі в будинку жителя Микулинецької територіальної громади. На момент пожежі в приміщенні був господар житла.

Загоряння трапилося 18 травня близько 19:00. Дим помітили сусіди, які й викликали пожежників.

Вогонь знищив двері, вікна, меблі та речі домашнього вжитку на площі 30 м.кв.

Як тільки рятувальники загасили пожежу і увійшли до приміщення, то побачили на ліжку тіло 49-річного чоловіка.

При огляді тіла експерт слідів насильницької смерті не виявив. Попередня причина смерті - удушення чадним газом.

Сусіди розповідають, що потерпілий жив сам. За життя зловживав спиртними напоями. За годину до пожежі люди бачили його в селі у стані сильного алкогольного сп'яніння.