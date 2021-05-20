Через Уряд Тернопіль може залишитись без гарячої води

Тернополю, як і більшості обласних центрів країни, загрожує відключення від гарячої води через невиконання урядом меморандуму з місцевими громадами

Головне. Через законодавчі колізії, які протягом останніх місяців мав виправити уряд, «Нафтогаз» може відключити від газу комунальні «Теплокомуненерго». Тоді жителі більшості обласних центрів залишаться без гарячої води.

Що сталося?

Уряд припинив регулювання цін на газ для комунальних підприємств «Теплокомуненерго». «Нафтогаз» з 20 травня має право продавати газ цим комунальним підприємствам за ринковою ціною.

Ринкова вартість газу значно вища за ту, яка закладена на сьогодні у тарифі для населення. Більше двох років комунальникам заборонено підвищувати тарифи для кінцевого споживача. Внаслідок цього виникли борги комунальних підприємств перед національним газовим оператором і він погрожує відключати від газу боржників.

9 лютого 2021 року, уряд зобов’язався знайти механізми компенсації місцевим «Теплокомуненерго». Фактично, зобов’язався знайти спосіб покрити різницю між ринковою ціною газу і тією, яка закладена у тарифі для населення. Про це йдеться у меморандумі, який уклали уряд та Асоціація міст України.

Урядовці не вжили заходів для вирішення проблеми. Натомість, в черговий раз вирішили перекласти фінансове навантаження на регіони.

Яка позиція Тернополя?

Міський голова Тернополя Сергій Надал переконаний, що гаряча вода і тепло мають бути доступними для населення і саме держава несе відповідальність за нормальну роботу комунальних підприємств.

«Більше року ми знижували тариф на гарячу воду і тепло, попри зростання ціни газу. В умовах пандемії не можна підвищувати тарифи для людей. Ці умови викладені у меморандумі з урядом. Держава, приймаючи рішення про запровадження «ринку» мала б компенсувати громадам різницю між ринковою ціною газу і тією, яка є у тарифі, або ж передати громадам додаткові джерела надходжень до місцевого бюджету, щоб ми могли самостійно компенсувати зростання ціни на газ. На жаль, ми не побачили активних дій урядовців. Тому справді є загроза, що українські міста залишаться без гарячої води», - зазначив Сергій Надал.

Міський голова Тернополя також нагадав, що газ продається за завищеною ціною.

«Вартість газу українського видобутку щонайменше у 2 рази нижча за ту, за якою його пропонують купувати зараз комунальним «Теплокомуненерго». Складається враження, що комусь вигідно користуючись монопольним становищем на енергетичному ринку, загнати громади у борги, а людей у злидні та ще й залишити без гарячої води», - зауважив Сергій Надал.