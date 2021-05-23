У Тернополі неподалік ринку сталася жахлива ДТП

Сьогодні, 23 травня, близько 8:00 години, у Тернополі сталася жахлива ДТП: внаслідок зіткнення постраждав автомобіль Mercedes Benz GL. Про це пише сайт 0352.ua.

Як повідомляють очевидці, аварія сталася біля ринку, на перехресті вулиць Живова-Шептицького.

На фото з місця події можна помітити, що надзвичайно сильних ушкоджень зазнав Mercedes Benz GL, який зіткнувся із авто Škoda, яке відкинуло прямо у базар.

Наразі встановлюються усі подробиці інциденту, а також, чи є постраждалі. На місці ДТП працювала поліція. Очікується офіційний коментар правоохоронців.