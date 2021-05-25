На Тернопільщині електровоз з 42 вагонами на смерть збив 22-річного чоловіка

24 травня близько опівночі вантажний електровоз «ВЛ80Т-1238», що курсував за маршрутом Жмеринка-Львів, збив невідомого чоловіка. Про трагічний випадок на лінію "102" повідомив черговий станції смт Великі Бірки.

Чоловік сидів на колії. Машиніст його побачив за кілька метрів, почав сигналити, але той на жодні попереджувальні сигнали не реагував. Рухався електровоз зі швидкістю 50 кілометрів на годину. Проте загальмувати не встиг, оскільки перевозив чотири цистерни з пальним та 42 вагони з вугіллям.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Як з'ясувалося, потерпілий - житель Тернопільського району.

У результаті удару 22-річний чоловік отримав серйозні травми. Врятувати життя йому не вдалося. Він помер дорогою до лікарні.

Правоохоронці проводять слідство.