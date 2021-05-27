У Тернополі під колеса Мерседеса потрапив 7-річний хлопчик

Із травмами до медзакладу бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 7-річного тернополянина. Травми хлопчик отримав у результаті наїзду автомобіля.

Аварія трапилася 25 травня о 9:00 в дворі одного з будинків. Водій автомобіля Mercedes збив дитину, яка, за його словами, раптово вибігла з-за припаркованого авто. Загальмувати кермувальник не встиг.

На щастя, тілесні ушкодження хлопчика виявилися легкими, лікарі після надання меддопомоги відпустили його додому. У водія працівники поліції відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство.