У Тернополі під колеса Мерседеса потрапив 7-річний хлопчик

26WhatsApp Image 2021 05 25 at 10.15.47 1Із травмами до медзакладу бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 7-річного тернополянина. Травми хлопчик отримав у результаті наїзду автомобіля.

Аварія трапилася 25 травня о 9:00 в дворі одного з будинків. Водій автомобіля Mercedes збив дитину, яка, за його словами, раптово вибігла з-за припаркованого авто. Загальмувати кермувальник не встиг.

На щастя, тілесні ушкодження хлопчика виявилися легкими, лікарі після надання меддопомоги відпустили його додому. У водія працівники поліції відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

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Триває слідство.

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